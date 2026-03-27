Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Бразилия — Франция, результат матча 26 марта 2026, счет 1:2, товарищеский матч

Сборная Франции в меньшинстве победила команду Бразилии в товарищеском матче в США
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Бразилии и Франции. Игра прошла на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты команды Франции.

26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 32'     0:2 Экитике – 65'     1:2 Бремер – 78'    
Удаления: нет / Юпамекано – 55'

Первый мяч во встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе на 32-й минуте. Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано получил прямую красную карточку на 55-й минуте. Нападающий Уго Экитике удвоил преимущество французов на 65-й минуте, а защитник южноамериканской команды Бремер отыграл один мяч на 79-й минуте, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе D с 16 очками в активе, а национальная команда Бразилии расположилась на пятой строчке группы южноамериканского отбора (28 очков).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Материалы по теме
Анчелотти рассказал о вакантных местах в сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026
