Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэльс — Босния и Герцеговина, результат матча 26 марта 2026, счет 1:1 (2:4 пен.), 1/2 финала плей-офф отбора к ЧМ-2026

Сборная Уэльса проиграла Боснии и Герцеговине в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026
Комментарии

Завершился полуфинальный стыковой матч, в котором национальная команда Уэльса встречалась с Боснией и Герцеговиной. Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и закончилась победой Боснии и Герцеговины — 1:1 (4:2 пен.).

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 1
2 : 4
Босния и Герцеговина
1:0 Джеймс – 51'     1:1 Джеко – 86'    

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. За Уэльс забил Дэниел Джеймс. В составе Боснии и Герцеговины отличился Эдин Джеко. Дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии пенальти победу одержала сборная Боснии и Герцеговины

В финале стыков сборная Уэльса встретится с национальной командой Италии. Матч состоится 31 марта.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android