Сборная Чехии обыграла Ирландию в серии пенальти и вышла в финал стыков ЧМ-2026

Завершился полуфинальный стыковой матч, в котором национальная команда Чехии встречалась с Ирландией. Игра прошла в Праге на стадионе «Фортуна Арена» и закончилась победой Чехии — 2:2 (4:3 пен.).

В основное время за Чехию отличились Патрик Шик и Ладислав Крейчи. За Ирландию забил Трой Пэрротт, и автогол на счету голкипера Чехии Матея Коваржа. Дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии пенальти победу одержала сборная Чехии.

В финале стыков Чехия встретится с национальной командой Дании.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.