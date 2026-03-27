Чехия — Ирландия, результат матча 26 марта 2026, счет 2:2 (4:3 пен.), 1/2 финала плей-офф отбора к ЧМ-2026

Сборная Чехии обыграла Ирландию в серии пенальти и вышла в финал стыков ЧМ-2026
Завершился полуфинальный стыковой матч, в котором национальная команда Чехии встречалась с Ирландией. Игра прошла в Праге на стадионе «Фортуна Арена» и закончилась победой Чехии — 2:2 (4:3 пен.).

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 2
4 : 3
Ирландия
0:1 Пэрротт – 19'     0:2 Коварж – 23'     1:2 Шик – 27'     2:2 Крейчи – 86'    

В основное время за Чехию отличились Патрик Шик и Ладислав Крейчи. За Ирландию забил Трой Пэрротт, и автогол на счету голкипера Чехии Матея Коваржа. Дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии пенальти победу одержала сборная Чехии.

В финале стыков Чехия встретится с национальной командой Дании.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.

Сетка плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
Календарь плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
