Определились все пары финального раунда европейских стыков ЧМ‑2026

Определились все финалисты стыков чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами финала плей-офф отбора ЧМ-2026.
ЧМ-2026, пары финала плей-офф отбора:
Чехия – Дания;
Косово — Турция;
Босния и Герцеговина – Италия;
Швеция – Польша.
Матчи пройдут 31 марта.
Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).