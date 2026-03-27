Определились все пары финального раунда европейских стыков ЧМ‑2026

Определились все финалисты стыков чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами финала плей-офф отбора ЧМ-2026.

ЧМ-2026, пары финала плей-офф отбора:

Чехия – Дания;

Косово — Турция;

Босния и Герцеговина – Италия;

Швеция – Польша.

Матчи пройдут 31 марта.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
