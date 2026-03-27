Боливия — Суринам, результат матча 27 марта 2026, счет 2:1, 1/2 финала межконтинентальный плей-офф отбора к ЧМ-2026

Сборная Боливии вышла в финал плей-офф отбора ЧМ-2026, где сыграет с Ираком
Завершился полуфинальный межконтинентальный стыковой матч между национальной командой Боливии и Суринама. Победу в матче со счётом 2:1 одержала национальная команда Боливии.

ЧМ-2026 — Межконтинентальный плей-офф . 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 01:00 МСК
Боливия
Окончен
2 : 1
Суринам
0:1 ван Гелдерен – 48'     1:1 Паниагуа – 72'     2:1 Терсерос – 79'    

За Боливию отличились Мойсес Паниагуа и Мигель Терсерос.

За Суринам отличился Лиам ван Гелдерен.
В финале плей-офф отбора сборная Боливии встретится с национальной командой Ирака. Встреча состоится 1 апреля.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Сетка плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
Календарь плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
