Сборная Боливии вышла в финал плей-офф отбора ЧМ-2026, где сыграет с Ираком

Завершился полуфинальный межконтинентальный стыковой матч между национальной командой Боливии и Суринама. Победу в матче со счётом 2:1 одержала национальная команда Боливии.

За Боливию отличились Мойсес Паниагуа и Мигель Терсерос.

За Суринам отличился Лиам ван Гелдерен.

В финале плей-офф отбора сборная Боливии встретится с национальной командой Ирака. Встреча состоится 1 апреля.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).