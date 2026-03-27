Тренер сборной Украины высказался о будущем в команде после не выхода на ЧМ-2026

Тренер сборной Украины высказался о будущем в команде после не выхода на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о своём будущем в команде после поражения в полуфинале стыков ЧМ-2026 с национальной командой Швеции (1:3).

«Моё будущее? У меня контракт заканчивается скоро. Посмотрим. Пока не было предложений от УАФ, если я получу его, я посмотрю. Через два месяца у меня заканчивается контракт, тогда всё узнаете. У меня еще есть одна игра», — сказал Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Швеции прошла в финальный раунд плей-офф, где встретится с национальной командой Польши. Сборная Украины завершила своё участие в турнире.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Швеция с хет-триком Дьёкереша выбила Украину с плей-офф отбора на ЧМ-2026
