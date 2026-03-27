Анчелотти прокомментировал поражение сборной Бразилии в матче с Францией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в товарищеском матче со сборной Франции (1:2).

«В целом, я доволен игрой. Мы боролись, сражались, демонстрируя хорошую игру, особенно при стандартных положениях, что очень важно. Мы счастливы. Результат не самое главное, но он показывает, что мы сделали хорошо, а что нет», — приводит слова Анчелотти CNN Brasil.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе D с 16 очками в активе, а национальная команда Бразилии расположилась на пятой строчке группы южноамериканского отбора (28 очков).