Тренер сборной Украины Ребров отреагировал на поражение от Швеции в стыках на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал поражение в матче со Швецией (1:3) в полуфинале стыков ЧМ-2026.

«Я всегда верил и верю, что можно было изменить [ход встречи]. Я давал наставления игрокам, мы делали замены… Я думаю, что и игроки на поле реагировали, — они пытались во втором тайме больше создавать моментов, больше нагружать штрафную площадь. Мы пытались это делать, но сборная Швеции сегодня играла в три центральных защитника. Всегда очень тяжело вскрывать такую оборону. Она оборонялась очень плотно — было трудно нашим игрокам вскрыть эту оборону.

Дьёкереш показал, за счет чего он играет в «Арсенале», почему он — один из наилучших нападающих. Если хочешь выигрывать такие матчи, плей-офф, нужно показывать свой максимум. Я не хочу вообще ни о ком говорить отдельно, но командой мы не показали своего максимума, потому мы и проиграли. Что касается начала матча, это были просто досадные ошибки. Даже первый мяч — было видно, что это досадные ошибки. При первом голе — тактические ошибки, когда мы не отреагировали на открывание за спину в своей штрафной площади. При втором — вы видели. Так что, к сожалению, на таком уровне очень трудно конкурировать с командами, где играют такие футболисты, которые играют в топ-лигах», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Сборная Швеции прошла в финальный раунд плей-офф, где встретится с национальной командой Польши. Сборная Украины завершила своё участие в турнире.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах: США, Канаде и Мексике.