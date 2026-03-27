«Команда довольна, просто счастлива». Тренер сборной Швеции Поттер — о победе над Украиной

«Команда довольна, просто счастлива». Тренер сборной Швеции Поттер — о победе над Украиной
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал победу в матче с Украиной (3:1) в полуфинале стыков ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 51'     0:3 Дьёкереш – 73'     1:3 Пономаренко – 90'    

«Команда довольна, просто счастлива и рада бы возможности отпраздновать успех с болельщиками, которые прибыли на матч. Но все мы понимаем, что праздновать особо и нечего, ведь во вторник у нас важнейшая игра [со сборной Польши] и нам надо восстановиться, чтобы подойти к ней в наилучшей готовности.

Будем с нетерпением ждать прекрасного вторничного вечера и фантастической атмосферы. Польша будет очень сложным соперником, и мы знаем, что это очень опасная команда. Нам надо сконцентрироваться на своей собственной игре, и подготовиться должным образом будет непросто. С большим уважением отношусь к польскому футболу: великолепный менталитет, великолепная целеустремленность. Я уверен, что нам создадут большие трудности. Эта команда великолепна», — приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

Сборная Швеции прошла в финальный раунд плей-офф, где встретится с национальной командой Польши. Сборная Украины завершила своё участие в турнире.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

