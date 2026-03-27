Вратарь «Баварии» Урбиг травмировался в сборной Германии
Поделиться
Вратарь мюнхенской «Баварии» Йонас Урбиг получил травму правого колена в расположении сборной Германии, из-за чего голкипер не сыграет в товарищеских матчах со Швейцарией и Ганой 27 и 30 марта.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Йонас Урбиг получил травму капсулы правого колена во время выступления за сборную Германии. Об этом в четверг днём сообщила Немецкая футбольная ассоциация (DFB). Таким образом, 22-летний вратарь «Баварии» пропустит матчи против Швейцарии и Ганы и досрочно покинет состав национальной сборной», – сообщает официальный сайт «Баварии».
В нынешнем сезоне Урбиг провёл 14 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах.
Комментарии
- 27 марта 2026
-
10:21
-
10:20
-
10:06
-
09:53
-
09:43
-
09:41
-
09:40
-
09:31
-
09:21
-
08:30
-
06:24
-
05:19
-
04:35
-
04:03
-
03:03
-
02:15
-
02:00
-
01:48
-
01:45
-
01:39
-
01:07
-
00:48
-
00:40
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:26
-
00:24
-
00:17
-
00:02
-
00:00
- 26 марта 2026
-
23:39
-
23:35
-
23:26
-
23:17