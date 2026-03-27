Вратарь «Баварии» Урбиг травмировался в сборной Германии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Йонас Урбиг получил травму правого колена в расположении сборной Германии, из-за чего голкипер не сыграет в товарищеских матчах со Швейцарией и Ганой 27 и 30 марта.

«Йонас Урбиг получил травму капсулы правого колена во время выступления за сборную Германии. Об этом в четверг днём ​​сообщила Немецкая футбольная ассоциация (DFB). Таким образом, 22-летний вратарь «Баварии» пропустит матчи против Швейцарии и Ганы и досрочно покинет состав национальной сборной», – сообщает официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне Урбиг провёл 14 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах.