Гильермо Абаскаль: от близости к России выиграли «Галатасарай» и «Фенербахче»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, отметив, что из-за отстранения российских команд в еврокубках получили преимущество турецкие команды.

«РПЛ очень привлекательна, с высоким экономическим уровнем. Но из-за политической ситуации многие игроки, которые раньше приезжали в российский футбол для участия в европейских соревнованиях, уехали в Турцию. «Галатасарай» и «Фенербахче» выиграли от этой близости к России», – приводит слова Абаскаля AS.

Российские клубы отстранены от участия в соревнования УЕФА и ФИФА с 2022 года. Также в турнирах не может выступать сборная России.