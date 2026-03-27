Влад Прусов прокомментировал победу Польши над Албанией в «стыках» отбора на ЧМ-2026

Комментатор «Okko Спорт» Влад Прусов прокомментировал результат полуфинального стыкового матча квалификации на чемпионат мира — 2026 между сборными Польши и Албании. Польская национальная команда обыграла албанскую сборную со счётом 2:1.

«Всё-таки польское мастерство разбило албанские муштру и дисциплину. И кто ещё мог прийти на помощь, если не Левандовски и Зелиньски? По остроте Албания точно не уступила Польше, но в равной игре везение оказалось на стороне поляков. Ян Урбан продолжает не проигрывать у руля сборной, а далее – финал со Швецией», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».