Влад Прусов прокомментировал победу Польши над Албанией в «стыках» отбора на ЧМ-2026

Комментатор «Okko Спорт» Влад Прусов прокомментировал результат полуфинального стыкового матча квалификации на чемпионат мира — 2026 между сборными Польши и Албании. Польская национальная команда обыграла албанскую сборную со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Ходжа – 42'     1:1 Левандовски – 63'     2:1 Зелиньски – 73'    

«Всё-таки польское мастерство разбило албанские муштру и дисциплину. И кто ещё мог прийти на помощь, если не Левандовски и Зелиньски? По остроте Албания точно не уступила Польше, но в равной игре везение оказалось на стороне поляков. Ян Урбан продолжает не проигрывать у руля сборной, а далее – финал со Швецией», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

