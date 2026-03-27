Влад Прусов прокомментировал победу Польши над Албанией в «стыках» отбора на ЧМ-2026
Комментатор «Okko Спорт» Влад Прусов прокомментировал результат полуфинального стыкового матча квалификации на чемпионат мира — 2026 между сборными Польши и Албании. Польская национальная команда обыграла албанскую сборную со счётом 2:1.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Ходжа – 42' 1:1 Левандовски – 63' 2:1 Зелиньски – 73'
«Всё-таки польское мастерство разбило албанские муштру и дисциплину. И кто ещё мог прийти на помощь, если не Левандовски и Зелиньски? По остроте Албания точно не уступила Польше, но в равной игре везение оказалось на стороне поляков. Ян Урбан продолжает не проигрывать у руля сборной, а далее – финал со Швецией», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
