Кахигао: несправедливо наказывать российских спортсменов, которые не влияют на политику

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Русские находятся в крайне невыгодном положении. Очень несправедливо наказывать российских спортсменов, которые не влияют на политику. Лично я считаю эту ситуацию абсурдной и крайне несправедливой. У России была бы конкурентоспособная команда. Очевидно, существует ошибочное представление о России, которое, когда проводишь там 13 месяцев, как я, оказывается неверным: уровень там намного выше, чем можно было бы ожидать. Мы мало что можем сделать с решениями, принятыми неизвестно кем. Это решают политические круги. Но России наносят ущерб, потому что есть страны, которые совершают геноцид, и их не наказывают санкциями, а насколько мне известно, Россия никакого геноцида не совершает. Почему русский спортсмен должен платить за чужие ошибки?» – приводит слова Кахигао AS.

Российские клубы отстранены от участия в соревнования УЕФА и ФИФА с 2022 года. Также в турнирах не может выступать сборная России.