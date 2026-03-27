Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Батраков или Тюкавин стали бы сюрпризом». Абаскаль — о сильнейших российских футболистах

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал сильнейших российских футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

«Можно говорить о Тюкавине, нападающем московского «Динамо»; Облякове из ЦСКА; у нас был Умяров, которым, когда я там работал, интересовались клубы Серии А. Батраков или Тюкавин стали бы сюрпризом», – приводит слова Абаскаля AS.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл 29 матчей за «Локомотив», в которых набрал 16+9 по «гол+пас». Константин Тюкавин сыграл 21 встречу, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Иван Обляков выходил на поле 32 раза, отметившись семью голами и пятью ассистами. Наиль Умяров за 28 игр сделал три голевые передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android