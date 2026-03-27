«Кайрат» не смог вовремя добраться до Петербурга на матч с «Зенитом» из-за угрозы БПЛА

Казахстанский «Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на товарищеский матч с «Зенитом», сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Рейс из Алма-Аты должен был прибыть в аэропорт Пулково в ночь с четверга на пятницу, однако был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Утром в пятницу делегация «Кайрата» выехала в Санкт-Петербург из Москвы на автобусе. Время в пути займет не менее шести часов. Прибытие гостей в Северную столицу ожидается около 16:00 мск. В общей сложности в пути чемпионы Казахстана проведут больше суток.

Игра «Зенит» – «Кайрат» запланирована на субботу, 28 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

