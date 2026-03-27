Роналдо посетил матч полуфинала «тысячника» в Майами между Соболенко и Рыбакиной

Роналдо посетил матч полуфинала «тысячника» в Майами между Соболенко и Рыбакиной
Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии, чемпион мира по футболу Роналдо посетил матч полуфинала турнира категории WTA-1000, проходящего в Майами, между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей в рейтинге WTA второе место. Присутствующего на матче экс-футболиста показали на большом экране на корте, фото опубликовал аккаунт TennisONE в соцсети.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Фото: Аккаунт TennisONE в соцсети

В финале турнира Арина Соболенко, обыгравшая Рыбакину, встретится с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, ранее одолевшей чешку Каролину Мухову.

Соболенко победила Рыбакину в битве за финал Майами. А Мирра осталась в топ-10
Соболенко победила Рыбакину в битве за финал Майами. А Мирра осталась в топ-10
