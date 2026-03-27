«Не жалей денег, Артета! Он великолепен». Журналист Пирс Морган — о подписании Кварацхелии

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался на фоне сообщений СМИ об интересе лондонского клуба к фланговому нападающему «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, призвав главного тренера «пушкарей» Микеля Артету подписать игрока.

«Если слухи верны, то «Арсенал» сейчас пытается его подписать. Не жалей денег, Артета! Он великолепен», – написал Морган в своём аккаунте в социальной сети X.

Кварацхелия присоединился к парижскому клубу в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет € 90 млн.