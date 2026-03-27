Агент Самошникова прокомментировал участие игрока в матче «Спартака» после отсутствия

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, высказался по поводу состояния игрока после повреждения. 28-летний футболист накануне сыграл в товарищеском матче против «Спартака-2».

«Конечно, мы рады, что наконец-то Илья восстанавливается. Ждём, когда он уже сможет выйти в официальной игре — ещё больше будем рады. Он этого заслуживает. Самошников прошёл через колоссальный труд, преграды. Сейчас ему надо вернуться поскорее на поле, но тут решат тренер и медицинский штаб. Но я за него очень рад! Он хороший и качественный футболист. К сожалению, у игроков бывают разные периоды, когда преследуют травмы. Самое главное, что он не расстраивается и справился с этим», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
