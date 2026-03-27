«Для нас это был не товарищеский матч». Мбаппе высказался после игры с Бразилией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался после товарищеского матча с национальной командой Бразилии (2:1). Форвард забил один из голов своей команды.

«Я футболист. Всё, чего я хочу, это постоянно играть. Это великолепный матч для любого. Я стараюсь никогда не преуменьшать тот факт, что мне выпала честь постоянно находиться на поле.

Для нас это был не товарищеский матч. Мы очень уважаем эту страну, это была возможность оценить наши навыки. Я сказал, что не стоит делать слишком много выводов из этого матча. Я не собираюсь лицемерить после матча и говорить, что это был финал чемпионата мира. Но здорово играть такие матчи. Мы в хорошей форме. У нас высокая мобильность, много движения, креатива. Нам удаётся создавать много моментов, быть более надёжными. Мы идём дальше», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на TF1.

В воскресенье, 29 марта, Франция сыграет с Колумбией.