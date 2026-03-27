Юрген Клопп: Салах — один из величайших футболистов всех времён

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на заявление форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха о завершении карьеры в английском клубе по окончании нынешнего сезона.

«В момент, когда работаешь с ним, делаешь такие же вещи, как и с любым другим игроком: «Здесь не теряй мяч, тут нужно защищаться». Всё в таком духе. Но это невероятно, если посмотреть на ситуацию шире. Непревзойдённая статистика. Будем ли мы говорить о таком через 10 лет, кто-то другой достигнет её? Уго Экитике или кто-то ещё. Считаю, что превзойти Салаха будет очень сложно. Думаю, что Салах – один из величайших футболистов всех времён», – приводит слова Клоппа BBC.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.