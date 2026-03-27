Видеообзор победы Италии над Северной Ирландией в полуфинале стыков ЧМ-2026

Накануне состоялся полуфинальный стыковой матч Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Италии и Северной Ирландии. Игра проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу Италии.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 0
Северная Ирландия
1:0 Тонали – 56'     2:0 Кин – 80'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 56-й минуте Сандро Тонали открыл счёт. На 80-й минуте нападающий Мойзе Кин укрепил преимущество хозяев.

В финале стыков итальянская национальная команда встретится с Боснией и Герцеговиной. Эта игра состоится во вторник, 31 марта.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
Сетка плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
