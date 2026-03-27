Видеообзор победы Италии над Северной Ирландией в полуфинале стыков ЧМ-2026

Накануне состоялся полуфинальный стыковой матч Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Италии и Северной Ирландии. Игра проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу Италии.

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 56-й минуте Сандро Тонали открыл счёт. На 80-й минуте нападающий Мойзе Кин укрепил преимущество хозяев.

В финале стыков итальянская национальная команда встретится с Боснией и Герцеговиной. Эта игра состоится во вторник, 31 марта.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

