Сергей Овчинников: Тороп уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова

Бывший вратарь сборной России и тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о голкипере армейцев Владиславе Торопе и его ошибке в матче с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре РПЛ. Экс-футболист считает Торопа сильнейшим российским вратарём после Матвея Сафонова из «ПСЖ».

1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— Прошлой осенью Тороп осрамился с голом от «Локомотива». Что-то в его душе сломалось после такого?
— Думаю, нет. О голах надо забывать через минуту. А этот мяч вообще не тот, из-за которого стоит копаться в себе, думать, в чём прокололся… Стечение обстоятельств. Ошибся Слава в другом моменте.

— В каком?
— Не нужно было разыгрывать от ворот. Я всегда ему говорю: «В каждом тайме первые и последние пять минут играй упрощённо!» Вот Акинфеев идеально это делает. Но и Слава уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова.

— Тороп?!
— Да. Это не только моё мнение. Многие специалисты считают так же. Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен. Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится — и у него получается. По игре ногами в тройке лучших. Я не сомневаюсь, скоро станет основным вратарём сборной, – приводит слова Овчинникова «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Тороп провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и шесть раз сыграл «на ноль».

