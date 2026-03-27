Хомуха: сборной России ничего не дадут матчи с Никарагуа и Мали

Российский экс-футболист Дмитрий Хомуха высказался в преддверии матча национальной команды с Никарагуа. Игра состоится сегодня, 27 марта, в Краснодаре. А уже 31 марта россияне сыграют с Мали в Санкт-Петербурге.

«Сборная навряд ли забьёт 11 мячей Никарагуа. Но команда соперников тоже приехала не в оптимальном составе. То, что Россия выиграет с крупным счётом, скорее всего, да. Побьют ли рекорд по забитым мячам? Я сомневаюсь. Ожидания такие, что соперники будут значительно уступать нам в классе, по уровню игры. С точки зрения информативности, мне кажется, что эти матчи сборной России ничего не дадут.

Одно дело, когда к тебе приезжают южноамериканские сборные, которые участвовали в отборочных раундах и привозят составы, приближенные к основным, тогда сразу становится понятно, какой уровень у нашей сборной. Но когда ты играешь с такими командами, как Бруней? Выводы по этим матчам с точки зрения оценки игроков нашей сборной сложно сделать», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.