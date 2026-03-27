Хомуха не исключил, что Мойзес не сыграет за ЦСКА весной из-за разногласий с Челестини

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о конфликте защитника армейцев Мойзеса с главным тренером команды Фабио Челестини, предположив, что бразилец не сыграет до конца нынешнего сезона.

«Возможны разные варианты разрешения конфликта между Мойзесом и Челестини. Не стоит исключать, что Мойзес может не сыграть за ЦСКА этой весной. Раз нет сближения сторон по этому вопросу, может быть, команда будет и дальше играть без него. Сейчас для любой команды, которая борется за верхнюю часть турнирной таблицы, потеря любого ключевого игрока основного состава — это проблема.

То же самое касается и Мойзеса. Ты можешь один на один с тренером поговорить. А когда ты это делаешь публично и в присутствии всей команды, высказываешь недоверие тренеру, то здесь вина только футболиста», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Мойзес провёл 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах. На данный момент столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.