«Было совсем не просто. Они удивили нас». Гаттузо — об игре с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался после победы над национальной командой Северной Ирландии (2:0) в рамках плей-офф за выход на чемпионат мира — 2026.

«Было совсем не просто. Они даже удивили нас, пытаясь делать вертикальные передачи, мы могли бы сыграть лучше.

Локателли действовал слишком глубоко, мы не развивали игру должным образом или играли не так, как готовились, но мы хорошо справились, и это нельзя принимать как должное. Мы действовали слишком медленно, Локателли оттеснили назад, но после перерыва мы быстрее двигали мяч, и теперь нам предстоит сыграть в финале. Это сложно, мы знали, что эта игра тоже будет тяжёлой, так что теперь мы должны постараться зарядиться энергией.

Ещё раз благодарим болельщиков в Бергамо, я почти не слышал недовольства, и в перерыве мы ушли в раздевалку под аплодисменты. Я благодарю жителей Бергамо, и теперь мы вместе идём в финал», – приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Во вторник, 31 марта, Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в матче за право сыграть на ЧМ-2026.