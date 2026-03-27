Видеообзор драматичного стыкового матча Уэльс — Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2026

Накануне состоялся полуфинальный стыковой матч, в котором национальная команда Уэльса встречалась с Боснией и Герцеговиной. Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и закончилась победой Боснии и Герцеговины — 1:1 (4:2 пен.).

Видеообзор матча:

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. За Уэльс забил Дэниел Джеймс. В составе Боснии и Герцеговины отличился Эдин Джеко. Дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии пенальти победу одержала сборная Боснии и Герцеговины

В финале стыков сборная Уэльса встретится с национальной командой Италии. Матч состоится 31 марта.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.