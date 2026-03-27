«Мы были мертвы, и он вернул нас к жизни». Де Хеа — о Ваноли в «Фиорентине»

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа рассказал, какие изменения в команду привнёс бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли.

– Как вы объясните трудности «Фиорентины» в начале сезона?

– Объяснения нет. Мы плохо начали и сами на себя оказывали большое давление. Мне тоже было тяжело, ведь я впервые боролся за выживание. Молодые игроки пострадали больше; в таких ситуациях нужно быть психологически сильным. Я был не в лучшей форме, но не сдавался: только упорный труд мог помочь. Самый сложный момент был в конце 2025 года, когда мы были на последнем месте, не выиграли ни одной игры, и статистика говорила, что никто в нашей ситуации никогда не оставался в лиге. Тогда было волнительно: мне казалось, что я в кошмаре. Сейчас же мы улучшили многие аспекты и по-прежнему боремся в Лиге конференций, но мы должны продолжать усердно работать.

– Что изменилось с Ваноли?

– Пришли новые игроки, которые придали нам энергии, но нужно особо отметить огромную работу тренера. Мы были в отчаянном положении, ситуация была безнадёжной, и Ваноли вернул нас к жизни. И Паратичи очень внимателен: он любит общаться с нами и следить за нашими тренировками. Он делает отличную работу», – приводит слова де Хеа La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Фиорентина» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 29 очков и опережает зону вылета на два очка.