Семь голов — в видеообзоре стыкового матча отбора на ЧМ-2026 Словакия — Косово

Накануне состоялся полуфинальный стыковой матч, в котором национальная команда Словакии встречалась со сборной Косова. Игра завершилась результативной победой Косова со счётом 4:3.

Видеообзор матча:

В финале стыков сборная Косова встретится с национальной командой Турции. Матч состоится 31 марта.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.