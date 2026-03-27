Луис Энрике отказался от перехода в «МЮ» и переподпишет контракт с «ПСЖ» — i Paper

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не возглавит «Манчестер Юнайтед» и переподпишет контракт с парижским клубом. Об этом сообщает i Paper.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» рассматривало испанского специалиста в качестве возможного нового главного тренера, но Энрике хочет остаться в нынешней команде. При этом сообщается, что манкунианцы не связывались напрямую с наставником, чтобы не испортить атмосферу в клубе.

На данный момент главным тренером команды является Майкл Кэррик. Сообщается, что контракт с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» будет продлён, если команда попадёт в Лигу чемпионов. После 31 тура «МЮ» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.