«Не верится». Экс-тренер Вагнера Шпилевский отреагировал на завершение карьеры футболистом

Бывший тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский отреагировал на завершение карьеры бразильского форварда Вагнера Лава, с которым вместе работал в казахстанском клубе.

«Мне не верится, что Вагнер завершил карьеру. По ощущениям, человек даже не собирался уходить из футбола и не подавал никаких признаков к этому. Сперва я не мог поверить в это, но раз он так решил… Всё-таки ему уже 41 год, позади огромнейшая карьера. Конец карьеры Вагнера — большая потеря для футбольного мира, но уверен, что Вага найдёт себя в другой роли и покажет уже там, что он большой профессионал. Желаю ему всего наилучшего, здоровья, семейного роста», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.