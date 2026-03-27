Шпилевский: в «Кайрате» Вагнер Лав был примером, но не показывал, что он — суперзвезда

Бывший тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился воспоминаниями о совместной работе с бразильским форвардом Вагнером Лавом, который накануне завершил профессиональную карьеру.

«Вагнер — очень большой футболист. Для российского чемпионата — один из самых ярких и лучших. От совместной работы в «Кайрате» у меня только лучшие эмоции и большая благодарность. Вагнер внёс вклад в долгожданное чемпионство, на каждой тренировке показывал суперкласс. Молодым футболистам это пример для подражания. Мы даже использовали это для мотивации — показывали ролики, как он отдавался делу.

Когда мы поехали на сбор в Турцию, планировали неделю проводить по три тренировки в день. Я ему предложил: «Вага, третья тренировка — на твоё усмотрение. Если чувствуешь, что многовато, будешь другую работу выполнять». Но Вагнер не пропустил ни одной тренировки, на каждой отдавался и даже не показывал, что он суперзвезда», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.