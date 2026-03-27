Гол Левандовского — в видеообзоре стыкового матча отбора на ЧМ-2026
Накануне состоялся полуфинальный стыковой матч, в котором национальная команда Польши встречалась со сборной Албании. Игра завершилась победой польской команды со счётом 2:1.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Ходжа – 42' 1:1 Левандовски – 63' 2:1 Зелиньски – 73'
Видеообзор матча:
Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В финале стыков сборная Польши встретится с национальной командой Швеции. Матч состоится 31 марта.
Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.
