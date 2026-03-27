Видеообзор разгромной победы Дании над Северной Македонией в стыковом матче отбора на ЧМ
Накануне состоялся полуфинальный стыковой матч, в котором национальная команда Дании встречалась со сборной Северной Македонии. Игра завершилась победой датчан со счётом 4:0.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Дания
Окончен
4 : 0
Северная Македония
1:0 Дамсгор – 49' 2:0 Исаксен – 58' 3:0 Исаксен – 59' 4:0 Нёргор – 75'
Видеообзор матча:
Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В финале стыков сборная Дании встретится с национальной командой Чехии. Матч состоится 31 марта.
Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.
