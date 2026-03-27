Видеообзор разгромной победы Дании над Северной Македонией в стыковом матче отбора на ЧМ

Видеообзор разгромной победы Дании над Северной Македонией в стыковом матче отбора на ЧМ
Накануне состоялся полуфинальный стыковой матч, в котором национальная команда Дании встречалась со сборной Северной Македонии. Игра завершилась победой датчан со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Дания
Окончен
4 : 0
Северная Македония
1:0 Дамсгор – 49'     2:0 Исаксен – 58'     3:0 Исаксен – 59'     4:0 Нёргор – 75'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В финале стыков сборная Дании встретится с национальной командой Чехии. Матч состоится 31 марта.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.

Календарь европейского отбора на ЧМ-2026
Сетка плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
