Игрок сборной Украины Миколенко назвал «позорищем» выступление команды в матче со Швецией

Игрок сборной Украины Миколенко назвал «позорищем» выступление команды в матче со Швецией
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко критически высказался после матча с национальной командой Швеции (1:3) в рамках плей-офф за выход на чемпионат мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 51'     0:3 Дьёкереш – 73'     1:3 Пономаренко – 90'    

«Эмоции, наверное, как и у остальной Украины, смотревшей футбол. Пришёл поблагодарить тех людей, которые досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но не за что извиняться после боя. Просто хотел поблагодарить, что досмотрели и болели.

Если приводить пример игры с Исландией, как бились за этот плей-офф, как вся Украина за нас болела, а на поле была цельная команда – сегодня этого не было. Не могу этого объяснить. Может, не наш день, но как есть. Просто стыдно от того, как мы беззубо вышли и сыграли», – приводит слова Миколенко «Обозреватель» со ссылкой на Megogo.

