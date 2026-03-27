AS обозначил позицию «Реала» в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Родри

Мадридский «Реал» высоко оценивает навыки полузащитника «Манчестер Сити» Родри, но не будет пытаться подписать футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

В нынешнем сезоне хавбек сборной Испании восстановился от травмы крестообразных связок, полученной в 2024 году. Родри выходил на поле за «Манчестер Сити» в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на статистическом портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.