Воробьёв назвал сильные качества Батракова и Кисляка

Воробьёв назвал сильные качества Батракова и Кисляка
Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв высказался о молодых полузащитниках — Алексее Батракове из «Локомотива» и Матвее Кисляке из ЦСКА. Он отметил сильные стороны каждого из хавбеков.

«Уникальность Батракова? Техника, видение поля, до приёма мяча он уже видит адрес для передачи. Переходные фазы. Это молодой талант. Есть куда расти и прогрессировать, думаю, что это не предел. Самое главное, чтобы продолжал усердно работать.

Сравнить Батракова и Кисляка? У них разные позиции, поэтому нет смысла сравнивать. Кисляк играет пониже, хорошо разгоняет атаки, в борьбу идёт неплохо. Также у него есть видение поля, подключается в атаку, если нужно, может забивать и отдавать», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

