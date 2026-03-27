Все новости
Карло Анчелотти высказался о травме Рафиньи, полученной в матче Бразилии и Франции

Карло Анчелотти высказался о травме Рафиньи, полученной в матче Бразилии и Франции
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о травме флангового нападающего своей команды Рафиньи, полученной в товарищеском матче со сборной Франции (1:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 32'     0:2 Экитике – 65'     1:2 Бремер – 78'    
Удаления: нет / Юпамекано – 55'

«Думаю, Рафинья сыграл очень хорошо. В конце первого тайма у него были мышечные боли, и нам пришлось его заменить, но у него было много моментов и очень хорошее движение без мяча. Я думаю, его обследуют в пятницу», – приводит слова Анчелотти Globo.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Игрок «Зенита» отдал голевую в матче с Францией! Но Бразилию дважды наказали в контратаках
Игрок «Зенита» отдал голевую в матче с Францией! Но Бразилию дважды наказали в контратаках
