Карло Анчелотти высказался о травме Рафиньи, полученной в матче Бразилии и Франции

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о травме флангового нападающего своей команды Рафиньи, полученной в товарищеском матче со сборной Франции (1:2).
«Думаю, Рафинья сыграл очень хорошо. В конце первого тайма у него были мышечные боли, и нам пришлось его заменить, но у него было много моментов и очень хорошее движение без мяча. Я думаю, его обследуют в пятницу», – приводит слова Анчелотти Globo.
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.
27 марта 2026
