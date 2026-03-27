Болельщики скандировали имя Неймара на матче Бразилия — Франция в США

Болельщики сборной Бразилии скандировали имя нападающего Неймара в товарищеском матче с национальной командой Франции (1:2). Встреча прошла на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

Напомним, футболист «Сантоса» не был вызван на товарищеские встречи национальной команды. Ранее в прессе появлялась информация, что Неймар разочаровал Бразильскую федерацию футбола и имеет минимальные шансы поехать на чемпионат мира. В нынешнем сезоне-2026 вингер провёл во всех турнирах пять мячей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Франция и Бразилия примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира команда

Дидье Дешама заняла первое место в группе D с 16 очками в активе, а подопечные Карло Анчелотти расположились на пятой строчке группы южноамериканского отбора (28 очков).