Андрей Червиченко: скорее посмотрю матчи Кубка Гагарина, чем Россия — Никарагуа

Бывший президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко рассказал, что не собирается смотреть товарищеский матч сборной России с Никарагуа и предпочтёт последить за встречами плей-офф Кубка Гагарина.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Никарагуа
«Меня практически не интересует матч с Никарагуа. Считаю, что эти товарищеские матчи сборной — пустая трата времени. Лучше бы чемпионат проводили дальше или Кубок, чем-то интересным заполняли этот промежуток. А так получается почти две недели без футбола — хрень собачья.

Мы искусственно натягиваем себе приключения, но, возможно, кому-то это нравится. Если во время матчей сборной будет теннис или хоккей, я скорее буду смотреть Кубок Гагарина или теннис, чем эти матчи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

