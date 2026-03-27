Состав сборной России в 100 раз дороже состава Никарагуа
Сегодня, 27 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Интересно, что состав российской национальной команды в 100 раз дороже состава соперника.
Согласно ценникам на интернет-портале Transfermarkt, общая стоимость игроков сборной России — € 232 млн, тогда как стоимость сборной Никарагуа едва превышает отметку в € 2 млн.
Встреча сборных России и Никарагуа пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
