Червиченко: хохотал, когда взяли Заболотного — он явно не для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем московского клуба Антоне Заболотном.

«У меня вопрос: почему у Заболотного должно было получиться в «Спартаке»? Это игрок явно не для «Спартака», это явно не усиление, равно как и Самошников, которого они взяли. С чего вдруг кому-то казалось, что это может получиться? Я не знаю. Надо спрашивать у тех, кто хорошо разбирается в футболе, раз умудрились его взять. Карседо немножечко лучше разбирается в футболе, чем эти многие, которые так думали.

Я изначально, когда Заболотного взяли, хохотал. И ничего с этого момента не изменилось. Только человек стал старше. Наверное, Заболотный — неплохой футболист и может помочь какой-то другой команде из второй восьмёрки чемпионата, и не только помогать, но даже играть ключевую роль. Но это точно не человек, который способен давать результат в «Спартаке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Заболотный провёл 15 матчей за «Спартак» во всех турнирах, не забив ни одного гола и отдав одну результативную передачу. Напомним, футболист удалился в матче с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ, после чего не выходил в стартовом составе красно-белых в чемпионате России.