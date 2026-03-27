Рафинья может пропустить 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико» из-за травмы в сборной Бразилии — AS
Поделиться
Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья может пропустить встречи 1/4 финала Лиги чемпионов из-за травмы, полученной в товарищеском матче сборной Бразилии и национальной команды Франции (1:2). Об этом сообщает AS.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 32' 0:2 Экитике – 65' 1:2 Бремер – 78'
Удаления: нет / Юпамекано – 55'
По информации издания, вингер получил повреждение двуглавой мышцы бедра. Если подтвердится разрыв мышц, бразилец наверняка не сможет сыграть во встречах с «матрасниками» 8 и 14 апреля.
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.
Комментарии
- 27 марта 2026
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:19
-
16:02
-
15:52
-
15:34
-
15:28
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
14:53
-
14:50
-
14:39
-
14:22
-
14:16
-
14:03
-
13:59
-
13:45
-
13:39
-
13:20
-
13:16
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:48
-
12:46
-
12:24
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:59
-
11:39
-
11:36
-
11:11