«Надо по 200 рублей продавать!» Орлов раскритиковал цены на билеты на матчи сборной России

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов пожаловался на стоимость билетов на матч сборной России с Мали. Команды встретятся в Санкт-Петербурге 31 марта.

«Меня вот что озадачило. Прочитал я про стоимость билетов на «Газпром Арену» на матч Россия — Мали. Нижняя граница цены — 800 рублей, кажется. РФС арендует стадион, то есть ни «Зенит», ни Санкт-Петербург не имеет отношения к назначению цен на билеты. Мне кажется, лучше билеты по 200 рублей сделать, чтобы был полный стадион! А за такие деньги они вряд ли наберут и 20 тысяч зрителей на трибунах. Это удивительно, что не понимают [в РФС]...» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».