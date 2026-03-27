Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они страдают!» Абаскаль раскритиковал отстранение России от международных турниров

«Они страдают!» Абаскаль раскритиковал отстранение России от международных турниров
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал отстранение России от международных турниров. Оно длится с 2022 года по политическим причинам.

«Проблема в том, что России не дали пройти квалификацию на два чемпионата мира. И очень печально, что политика влияет на спорт таким образом, лишая игроков возможности соревноваться на международном уровне.

У нас в «Спартаке» были молодые таланты, которые могли бы получить шанс в европейском футболе. Но они страдают от того, что их двери закрыты! На данном этапе истории, независимо от того, кто и где родился, у игроков из России нет тех возможностей, которые есть у других футболистов. Особенно это касается молодых игроков.

Без доступа в Европу российские игроки не видят, как играют или тренируются футболисты более высокого уровня. Они не могут соревноваться с лучшими, и поэтому уровень российского футбола может стать ниже, чем был исторически», — приводит слова Абаскаля AS.

Материалы по теме
Гильермо Абаскаль: от близости к России выиграли «Галатасарай» и «Фенербахче»
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android