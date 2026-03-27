«Бавария» поздравила Мануэля Нойера с 40-летием

Мюнхенская «Бавария» поздравила вратаря своей команды Мануэля Нойера с днём рождения. Немецкому голкиперу исполнилось 40 лет.

«Величайшему из всех времён исполняется 40 лет. С днём ​​рождения, Ману!» – сообщает аккаунт «Баварии» в социальной сети X.

Мануэль Нойер выступает за мюнхенский клуб с 2011 года. За это время голкипер провёл 590 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 486 мячей и 275 раз сыграл «на ноль». Вместе с «Баварией» голкипер выиграл 31 трофей, в том числе 12 чемпионств в Германии и две Лиги чемпионов. В сборной Германии голкипер становился победителем чемпионата мира в 2014 году.

Материалы по теме
«Бавария» в пяти мячах от того, чтобы побить рекорд 50-летней давности
Истории
«Бавария» в пяти мячах от того, чтобы побить рекорд 50-летней давности
