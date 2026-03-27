Испанский тренер Деограсия оценил уровень РПЛ

Испанский тренер Давид Деограсия, ранее работавший в «Оренбурге», оценил уровень Мир Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ — малоизвестная лига, потому что ей уделяется мало внимания в европейских СМИ. Но с точки зрения конкуренции и организации она превосходна. Если бы люди в Европе смотрели чемпионат России, они бы удивились.

Приглашал бы игроков из России, потому что там работал. Знаю российский футбол и доверяю ему. Там играют трудолюбивые профессионалы. Но отсутствие международных турниров меняет ситуацию. Игроки из РПЛ не сталкивались с соперниками более высокого уровня, это имеет значение», – приводит слова Деограсии AS.