Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский тренер Деограсия оценил уровень РПЛ

Комментарии

Испанский тренер Давид Деограсия, ранее работавший в «Оренбурге», оценил уровень Мир Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ — малоизвестная лига, потому что ей уделяется мало внимания в европейских СМИ. Но с точки зрения конкуренции и организации она превосходна. Если бы люди в Европе смотрели чемпионат России, они бы удивились.

Приглашал бы игроков из России, потому что там работал. Знаю российский футбол и доверяю ему. Там играют трудолюбивые профессионалы. Но отсутствие международных турниров меняет ситуацию. Игроки из РПЛ не сталкивались с соперниками более высокого уровня, это имеет значение», – приводит слова Деограсии AS.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android