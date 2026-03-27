Забарный и Шевалье вошли в тройку самых подешевевших игроков Лиги 1

Забарный и Шевалье вошли в тройку самых подешевевших игроков Лиги 1
Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов французской Лиги 1. Вратарь и защитник «ПСЖ» Люка Шевалье и Илья Забарный вошли в тройку самых подешевевших игроков чемпионата Франции, потеряв в стоимости каждый по € 5 млн.

Полный список самых подешевевших игроков Лиги 1 по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

  1. Артур Вермерен («Марсель») – € 22 млн (- € 6 млн).
  2. Илья Забарный («ПСЖ») – € 45 млн (- € 5 млн).
  3. Люка Шевалье («ПСЖ») – € 30 млн (- € 5 млн).
  4. Бенжамен Павар («Марсель») – € 15 млн (- € 5 млн).
  5. Людовик Блас («Ренн») – € 10 млн (- € 5 млн).
  6. Мика Биерет («Монако») – € 18 млн (- € 4 млн).
  7. Тило Керер («Монако») – € 15 млн (- € 3 млн).
  8. Себастьян Нанаси («Страсбург») – € 12 млн (- € 3 млн).
  9. Найеф Агер («Марсель») – € 20 млн (- € 2 млн).
  10. Факундо Медина («Марсель») – € 18 млн (- € 2 млн).
Материалы по теме
«ПСЖ» – в центре скандала. Сколько ещё будет поблажек, несмотря на протест конкурентов?
«ПСЖ» – в центре скандала. Сколько ещё будет поблажек, несмотря на протест конкурентов?
