Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt составил рейтинг наиболее подорожавших игроков французской Лиги 1

Комментарии

Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов чемпионата Франции, определив наиболее подорожавшего игрока Лиги 1. Им стал защитник «Ренна» Жереми Жаке, его цена выросла на € 35 млн.

Полный список игроков Лиги 1, получивших наибольшую прибавку к рыночной стоимости по версии Transfermarkt, выглядит следующим образом:

  1. Жереми Жаке («Ренн») – € 55 млн (+ € 35 млн).
  2. Мамаду Сангаре («Ланс») – € 30 млн (+ € 15 млн).
  3. Робен Риссер («Ланс») – € 25 млн (+ € 15 млн).
  4. Тилель Тати («Нант») – € 22 млн (+ € 13 млн).
  5. Самсон Байду («Ланс») – € 22 млн (+ € 13 млн).
  6. Алексис Восса («Тулуза») – € 15 млн (+ € 12 млн).
  7. Руди Матондо («Париж») – € 15 млн (+ € 12 млн).
  8. Мартиаль Годо («Страсбург») – € 18 млн (+ € 11 млн).
  9. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – € 60 млн (+ € 10 млн).
  10. Айюб Буадди («Лилль») – € 50 млн (+ € 10 млн).
Материалы по теме
ФИФА может понести серьёзные убытки из-за ЧМ-2026. 4 главные причины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android