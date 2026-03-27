Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1. Кварацхелия вошёл в рейтинг

Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов французской Лиги 1. Полузащитники «ПСЖ» Жоау Невеш и Витинья были признаны самыми дорогими игроками чемпионата Франции, цена каждого достигает € 110 млн. Отметим, в итоговый список попали только футболисты парижского клуба.

Жоау Невеш («ПСЖ») – € 110 млн. Витинья («ПСЖ») – € 110 млн. Усман Дембеле («ПСЖ») – € 100 млн. Дезире Дуэ («ПСЖ») – € 90 млн. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – € 90 млн. Ашраф Хакими («ПСЖ») – € 80 млн. Нуну Мендеш («ПСЖ») – € 75 млн. Брэдли Баркола («ПСЖ») – € 70 млн. Вильям Пачо («ПСЖ») – € 70 млн. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – € 60 млн.