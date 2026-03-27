Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1. Кварацхелия вошёл в рейтинг

Комментарии

Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов французской Лиги 1. Полузащитники «ПСЖ» Жоау Невеш и Витинья были признаны самыми дорогими игроками чемпионата Франции, цена каждого достигает € 110 млн. Отметим, в итоговый список попали только футболисты парижского клуба.

  1. Жоау Невеш («ПСЖ») – € 110 млн.
  2. Витинья («ПСЖ») – € 110 млн.
  3. Усман Дембеле («ПСЖ») – € 100 млн.
  4. Дезире Дуэ («ПСЖ») – € 90 млн.
  5. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – € 90 млн.
  6. Ашраф Хакими («ПСЖ») – € 80 млн.
  7. Нуну Мендеш («ПСЖ») – € 75 млн.
  8. Брэдли Баркола («ПСЖ») – € 70 млн.
  9. Вильям Пачо («ПСЖ») – € 70 млн.
  10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – € 60 млн.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android