Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1. Кварацхелия вошёл в рейтинг
Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов французской Лиги 1. Полузащитники «ПСЖ» Жоау Невеш и Витинья были признаны самыми дорогими игроками чемпионата Франции, цена каждого достигает € 110 млн. Отметим, в итоговый список попали только футболисты парижского клуба.
- Жоау Невеш («ПСЖ») – € 110 млн.
- Витинья («ПСЖ») – € 110 млн.
- Усман Дембеле («ПСЖ») – € 100 млн.
- Дезире Дуэ («ПСЖ») – € 90 млн.
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – € 90 млн.
- Ашраф Хакими («ПСЖ») – € 80 млн.
- Нуну Мендеш («ПСЖ») – € 75 млн.
- Брэдли Баркола («ПСЖ») – € 70 млн.
- Вильям Пачо («ПСЖ») – € 70 млн.
- Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – € 60 млн.
