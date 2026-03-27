«Может напихать». Воробьёв охарактеризовал Карпина

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв охарактеризовал главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Он назвал его требовательным специалистом, который может напихать.

«Валерий Георгиевич — требовательный тренер, ему важно, чтобы все футболисты не на 100, а на 150% выкладывались. Каждый тренер индивидуален по-своему. С Георгиевичем можно и поговорить. Он может объяснить, но может и напихать. Как человек хороший, в общении тоже. Можно сказать, футбольный», — приводит слова Дмитрия Воробьёва информационное агентство ТАСС.

Последним местом работы Карпина на клубном уровне было московское «Динамо».